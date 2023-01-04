4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri son anda kurtardı   

Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri son anda kurtardı   

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye düşen köpek son anda itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi edilmek üzere veteriner hekimliğine götürüldü.   

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:11
Takip Et

Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri son anda kurtardı   

Dereye düşen köpeği itfaiye ekipleri son anda kurtardı   
+
Aa
-

Olay, İzmit ilçesine bağlı Karabaş Mahallesi’nde bulunan Kumla Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar dereye düşen ve çıkamayan köpeği görünce hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede belirlenen adrese gelen itfaiye ekipleri, dereye düşen köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler ip yardımıyla dereye inerek köpeği yakalamaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bitap düşen köpek dereden çıkarılarak tedavi edilmek üzere veteriner hekimliğine götürüldü. (İHA)                      

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
3
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
4
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
5
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿İşte kalem kalem zamlı maaş listesi. Kim ne kadar maaş alacak
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
6
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
7
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Trabzon'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Trabzon'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Trabzon'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
﻿Kars'ta gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
﻿Kars'ta gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
﻿Kars'ta gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı
﻿Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
﻿Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
﻿Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
﻿Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü
﻿Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü
﻿Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.