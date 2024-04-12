Dereye giren çocuk boğuldu

Kaynak: İHA
Dereye giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa Viranşehir’de serinlemek için dereye giren 13 yaşındaki F.G. boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde bulunan Curcup deresinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki F.G., arkadaşları ile serinlemek için Curcup deresine girdi. Yüzme bilmediği için akıntıya kapılan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

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Çocuğun elbiselerini derenin kenarında gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, su altı polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Derede arama yapan ekipler, çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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