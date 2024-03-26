Meteoroloji 13 ili saat vererek sarı kodla uyardı. Kar ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Güneydoğu ile Doğu Akdeniz'den 13 kent için sarı kodlu sağanak ve kar yağışı beklentisini açıklayarak vatandaşları uyardı.
Meteorolojiden yapılan açıklama şu şekilde:
Yurdun güneydoğusunda beklenen yağışların ilk saatlerden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar olacağı belirtildi.
Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi ile Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksekleri kuvvetli ve yer yer yoğun karlı olacak.
Mardin çevreleri ile Batman'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in batısında kuvvetli yağmur ve sağanak yağış şeklinde olacağı belirtildi.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.
Öğle saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği aktarıldı.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.