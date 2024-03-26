Derin konuların yazarı Tolga Şardan Emniyet’te cemaatlerin İstanbul kavgasını açıkladı

Derin konuların yazarı Tolga Şardan’dan bomba bir yazı geldi. Şardan yerel seçim sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü'nde neler olacağını açıkladı.

Seçimden sonra boşalan kadrolar için atama takviminin başlayacağı belirten Şardan hareketlilik yaşanacağını iddia etti.

Şardan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sonra yapılan kadro tasfiyeleriyle ilgili Emniyet’te farklı dini grup ve yapıların birbirleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Şardan yazısında “Özellikle Bakan Yerlikaya ile yakınlaşma içinde olan aktif görevdeki bazı polis müdürleri var.

Yakın zamana kadar Yerlikaya'nın eleştirilerinin hedefinde olan bazı isimler, İçişleri Bakanı ile arayı düzelttiklerinin işaretini veriyor bugünlerde." dedi.