Tolga Şardan: Gazetecilik yapan gazetecilerin önünün açılması gerekiyor

Gazeteci Tolga Şardan, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) sansür yasasının iptaliyle alakalı yapacağı görüşme öncesi AYM önünde açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: ANKA
Tolga Şardan: Gazetecilik yapan gazetecilerin önünün açılması gerekiyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) "dezenformasyon yasası" olarak bilinen, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuyla hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu esastan görüşecek.

Gerçekleştirilecek görüşme öncesi aralarında geçtiğimiz gün "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanan, daha sonra ise serbest bırakılan Tolga Şardan’ın da yer aldığı yer aldığı bir grup gazeteci, AYM önünde basın nöbeti başlattı.

Tolga Şardan, AYM önünde dezenformasyon yasasıyla alakalı açıklamalarda bulundu.

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