Derin Kulak Abdulkadir Selvi, Özgür Özel kumpasının arkasında kimlerin olduğunu açıkladı

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilişkisi olduğu ve bir bebek aldırdığı iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı. Durbay, kanser olduğunu söyleyerek iftiraya uğradığını açıkladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü yazısında Özgür Özel kumpasının arkasında kim olduğunu söyledi. Selvi, “Antalya’dan Ebru Küçkaydın yazmış, operasyonel bir hesap sosyal medyadan yaymış. Ama bir merkezin operasyonu gözüküyor” dedi.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında ilişkileri olduğunu ve bebek aldırdığını CHP üyesi gazeteci Ebru Küçükaydın, iddia etmişti. Gülşah Durbay, ise iddiaları kesin bir dille yalanlarken, kanser tedavisi gördüğünü de açıkladı. Olay sonrasında CHP Kocaeli 6. sıra milletvekili adayı gösterilen ve daha sonra da CHP Antalya’dan 28. Dönem milletvekili aday adaylığı bulunan Küçükaydın, kesin ihraç talebiyle partisinin İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

DURBAY: BU İFTİRAYI ATANLAR MAHKUM OLACAKTIR

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, iddialara karşısında, kanser olduğunu söylerken, “Bu açıklama kendim, ailem, partim ve vicdan sahibi tüm insanlar için. İftiraya uğradım. Tüm yalanların hesabını mahkemede soracağım. İpe sapa gelmez baştan sona bir yalan dolaşıma sokularak ben ve ailem ve Genel Başkanımız iftiraya uğradı. Bu saatten sonra hiç bir özrü kabul etmiyorum. Bu iftirayı atanlar mahkum olacaktır” şeklinde konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU’NUN ANAHTAR LİSTESİ İDDİASI

Küçükaydın'ın 2018 genel seçimlerinde CHP Kocaeli 6. sıra milletvekili adayı gösterilen ve daha sonra da CHP Antalya’dan 28. Dönem milletvekili aday adaylığı bulunan Küçükaydın'ın 2020 yılında yapılan CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldığı da öne sürülmüştü.

SELVİ: SIRA ÖZEL’E GELDİ

Ünlü gazeteci Abdulkadir Selvi, ‘Özgür Özel kumpasının arkasında kim var’ köşe yazısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Selvi, Deniz Baykal ve Muharrem İnce sonrasında sıranın Özgür Özel’e geldiğini söyledi. Selvi, kumpas ile Özel mesaj verildiğini belirtirken, “Şimdilik topal ördek olması istendi. Eğer düşürmeye karar verirlerse bu kirli tezgâh devam edebilir” dedi.

“MERKEZİN OPERASYONU”

Kumpasın arkasında ise CHP içi iktidar savaşlarının izlerinin olduğu belirten Selvi, Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu’nu arayıp sitem ettiği ve Kılıçdaroğlu’nun çevresinden olduğu

belirtilen Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek’e dava açacağını ifade ettiğini iddia etti. Selvi, “Antalya’dan Ebru Küçkaydın yazmış, operasyonel bir hesap sosyal medyadan yaymış. Ama bir merkezin operasyonu gözüküyor” ifadelerini kullandı.