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Trabzonspor günah çıkardı: Derin üzüntü duyuyoruz

Basel'e trajik şekilde elenen Trabzonspor'da camiada hüzün hakim. Bordo - Mavili kulüp resmi bir açıklama yaparak taraftardan özür diledi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 18:24
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Derin üzüntü duyuyoruz! Trabzonspor günah çıkardı

Trabzonspor günah çıkardı: Derin üzüntü duyuyoruz
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Trabzonspor, UEFA'dan elendikleri Basel maçı ardından bir açıklama yaptı. Bordo Mavili taraftarlara teşekkür edilen bildiride "Müsabakanın sonucunda beklentilerinizi karşılayamamış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz." denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel ile İsviçre’de oynadığımız, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykırdığımız müsabakaya binlerce km uzaktan kulüp farkı gözetmeksizin gelerek takımımızı destekleyen 15 bine yakın taraftarımız ve tüm futbol severlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Müsabakanın sonucunda beklentilerinizi karşılayamamış olmanın derin üzüntüsü içindeyiz."

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