Dersi zili yerine Arapça ilahi çaldılar. Devlet okulunda skandal

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Altueylül Ortaokulu’nda ders zilinin yerine Arapça ilahi çalındığı iddia etti.

İnegölonline’ın haberine göre; Memleket Partisi Kurucu İlçe Başkanı Yasemin Soydan, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Türk Dili Bayramı günü olması nedeniyle okulda, buna yönelik etkinlikler yapılması gerekirken ‘Arapça’ ilahi çalınmasında kasıt aramaktayım” dedi.

Soydan, ‘Arapça’ ilahi olduğunu iddia ettiği ders zili ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Okulda çalınan ilahi ise Ünlü Sanatçı Maher Zain’in Mawlaya ilahisi olduğu belirtildi.

SOYDAN’DAN ARAPÇA TEPKİSİ

Memleket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Yasemin Soydan ise yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“26 Eylül Türk Dil Bayramının kutlandığı bugün İnegöl 6 Eylül ilkokulunda çalan ders zillinin Arapça bir ilahi olduğu şikayeti ile karşılaştık.

Tüm Milli Eğitim Kurumları ülkenin laik kuralları içinde devlet ile din işlerinin ayrılığı kuralına dikkat etmelidir.”

“Anayasa'nın 3. maddesinde, “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.” denilerek tek resmi dil esasına dayalı üniter devlet yapısı kabul edilmektedir Tüm resmi kurumların özellikle çocuklarımızın yetiştirildiği okullarımızda bu kurala uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Ancak 26 Eylül 2023 tarihinde İnegöl İlçe Altı Eylül Ortaokulunda ders zili yerine Arapça bir ilahi çalınmış olması TC Devletinin laiklik ilkelerine ve anayasamıza karşı bir davranış olarak kabul etmekteyim. Ayrıca bugünün Türk Dili Bayramı olması nedeniyle okulda buna yönelik etkinlikler yapılması gerekirken 'Arapça' ilahi çalınmasında kasıt aramaktayım. Türk vatandaşı olarak hassasiyetimizin değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması için İnegöl Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Bunun için siyasi kimliğimi öne sürmediğim gibi herhangi bir sivil toplum kuruluşunun da desteğine gerek duymadım.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DİLİ TÜRKÇEDİR”

“Peki niçin yaptım? Öncelikle ülkenin ‘Araplaştırılma’ çabalarına karşıyım. Madem Mevlid kandilinde bir devlet okulunda zil ilahi çalabiliyor niçin Türkçe ilahi değil? Mevlid bile Türkçe okunurken neden ilahi Arapça?”

“O çocuklar bu anlamadığı dili neden dinlemek zorunda? Bugün buna göz yumulursa bir gün bir okulda başka bir müdür bir Hristiyan ilahisini İngilizce çalarsa ona da tepki gösterebilmek için yaptım.”

“Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. İsteyen istediği dili öğrenebilir öğretebilir. Ancak resmi kurumlarda anayasanın gereği laiklik ve resmi dil kuralına uyulmalıdır.”