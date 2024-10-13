Dervişoğlu'ndan Kurtulmuş'a 3. madde yanıtı 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. NOKTA!'

HÜDA PAR'ın Anayasa'nın değiştirilemez ilk 4 maddesini hedef olmasının ardından bu kez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Daha önceki açıklamaların "Yeni anayasa çalışmalarının TBMM'nin gündemine gelecek önemli ödevlerden birisi" olduğunu söyleyen Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesinde geçen "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür." ibaresinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 3. maddesini tartışmaya açtı. 'Değişmelidir'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Gazi Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı’nda sarf ettiği bu sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 'Bu oyuna düşmeyeceğiz" diyerek "Bunların içinden çıktığı siyasi geleneğin; devlet, millet ve vatan tanımı yoktur. Düşmanı oldukları ve yıllarca yönetmelerine rağmen bir türlü barışamadıkları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm değerlerine ve kurumlarına hasımdırlar." değerlendirmesini yaptı.

KURTULMUŞ'TAN TEPKİ ÇEKEN CÜMLE

Kurtulmuş konuşmasında, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU'NDAN KURTULMUŞ'A YANIT

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu sosyal medya üzerinden Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesini hedef olan cümlelerine tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Bunların içinden çıktığı siyasi geleneğin; devlet, millet ve vatan tanımı yoktur. Düşmanı oldukları ve yıllarca yönetmelerine rağmen bir türlü barışamadıkları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm değerlerine ve kurumlarına hasımdırlar. Anayasa üzerinden başlatmak istedikleri tartışmalarla hem kendilerine hareket alanı yaratacaklar hem de devlet ve millet düşmanlarına cüret ve cesaret verip, siyaseten bundan beslenecekler. Bu oyuna düşmeyeceğiz! “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.” NOKTA!.."