Destici de tevhid bayrağı açtı: Ne olduğunu da öğreteceğiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, hilafet çağrılarının yapıldığı ve tevhid bayraklarının açıldığı yürüyüş sonrası basın toplantısı düzenledi.

“BUNU DİYEMEYEN BİRİ MÜSLÜMAN OLUR MU?”

Elinde tevhid bayrağı olan bir kişinin darp edilmesiyle ilgili konuşan Destici, “Saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Saldırının gerekçesinden bağımsız olarak toplumu şiddetin övülmesine, şiddetin yöntem olarak benimsenmesine yönlendiren siyasetçileri ve basın mensupları da başta olmak üzere herkesi kınıyorum. Biz ‘La ilahe illallah Muhammed’in Resulullah’ demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Diyemeyen birisi Müslüman olur mu?” dedi.

“”GENÇLERE DEĞERLERİMİZİ ÖĞRETEMEMİŞİZ”

Saldırıyı gerçekleştiren gençle ilgili de konuşan Destici şu ifadeleri kullandı:

“Ben o yumruklu saldırıyı yapan gencimizi değil, o gencimizi yetiştiren bu sisteme karşı çıkıyorum. Şunu alıyorum ki o gencimiz bu bayrağın anlamını bilmiyor. Bu büyük bir eksikliktir. Bu eğitim sistemimizin eksikliğidir. Biz işin bu kısımlarına bakmak zorundayız. Maalesef gençlerimize değerlerimizi öğretememişiz.

“TEVHİD BAYRAĞININ NE OLDUĞUNU ÖĞRETECEĞİZ”

Milyonlarca gencimiz bu değerlerimizden bir haber olarak yetişmektedir. İnşallah Müslüman Türk gençliğinin tamamına tevhidi de tevhit anlayışını da tevhit bayrağının ne olduğunu da öğreteceğiz. Biz bununla mükellefiz”

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Salı günü düzenlenen "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşünde İsmail Aydemir adlı vatandaş Tevhid bayrağı açtı. Yoldan geçen Ege A. isimli vatandaş ise, Aydemir’e tepki gösterdi. Çıkan tartışmada Aydemir’e vurduğu iddia edilen Ege A, tutuklandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ege A.’nın tutuklanması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Ege A.’ya polislerin yanında tokat atan Oğuzhan adlı vatandaşın ifadesinin alınıp salınması ise tepkilerin daha da artmasına neden oldu.

Diğer taraftan Oğuzhan adlı vatandaşın bir seyahat sitesine üye olduğuna ilişkin üstü çıplak görüntüler de gündem oldu.