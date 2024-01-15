Mustafa Destici’nin özerklik ve Apo ile görüşme istediği ortaya çıktı. Paylaşımı apar topar sildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
Mustafa Destici’nin özerklik ve Apo ile görüşme istediği ortaya çıktı. Paylaşımı apar topar sildi
BBP Genel Başkanı Destici’nin özerklik ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan ile görüşme istediği paylaşımlar yeniden gündem oldu. Destici, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, muhalefet partilerini terör örgütü PKK ile ilişkilendirmişti. Destici’ye çok sayıda tepki gelirken FETÖ ile ilgili sözleri yeniden gündem olmuştu.

ÖZERKLİK VE APO İLE GÖRÜŞME İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Destici’ye yönelik tepkiler sürerken bir paylaşımı daha yeniden gündem oldu. Destici’nin 2012 yılında yaptığı bir paylaşımda özerklik ve terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşı Öcalan ile görüşme istedi.

Destici’nin gelen tepkiler sonrası sildiği paylaşımı şöyle:

“Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo ile Apo ile ve Kandil ile görüşmeye devam)"

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FETÖ’YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

BBP Genel Başkanı Destici, daha önce de FETÖ’yü terör örgütü olarak görmediğini söylemişti. Destici, “Net olarak şunu da söyleyeyim, tabii ki ben hizmet hareketini (Gülen cemaati) bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Hele ki silahlı terör örgütü… O zaman ortada silahların olması lazım, örgüt üyelerinin olması lazım, militanların olması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

MUHALEFETİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE BİR TUTMUŞTU

Destici, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olması sonrası yaptığı paylaşımda muhalefet partilerini terör örgütleri ile bir tutmuştu. Destici, Cumhur İttifakı dışındaki partilerin logolarını paylaşarak, “Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir” demişti.

Destici’nin büyük tepki çeken paylaşımında şu ifadeler yer almıştı:

”Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO’nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. “Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız”

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