Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması: Bu bayrağı istediğim yerde açarım

Kaynak: Haber Merkezi
Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması: Bu bayrağı istediğim yerde açarım
İstanbul’da metroda Tevhid bayrağı açan bir grup ile yolcular arasında tartışma çıktı. Gruba tepki gösteren nir kadın, “Burası laik bir ülke burada bu bayrağı açamazsınız” dedi.

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı taşıyan bir kişiye saldırıda bulunulması ve ardından başlayan "hilafet" tartışmaları devam ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde İstanbul’da bir grubun metroda ‘Kelime-i Tevhid’ bayrağı açarak yolculuk yaptığı anlar görüldü.

Bayrağı taşıyan gruba ile kendilerine tepki gösteren yolcular arasında tartışma çıktı.

Bir kadın, gruba, "Burası laik bir ülke, burada bu bayrağı açamazsınız” diye seslendi.

"HİÇBİR ALLAH'IN KULU KARIŞAMAZ"

Grupta bulunan bir kişi ise bayrağı göstererek, “Kadınsın diye gençleri provoke edemezsin Kapa çeneni. Müslümanlar bu bayrağı istediği gibi taşıyabilir. Burası Müslüman bir ülke istediğim yerde bu bayrağı açarım, hiçbir Allah’ın kulu da karışamaz” ifadelerini kullandı.

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