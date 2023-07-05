Dev balık güvenlik şamandıralarını aşıp içeri girdi. Küçük çocuklar çığlık atarak kaçtı

Editör: Ersoy Özdem

Son zamanlarda plajlarda, denizlerde köpekbalığı vakaları arttı. İnsanlar denize girerken tedirginlik yaşıyorlar. Malta’da plajdaki plastik iskelede oyun oynayan çocuklar dev bir balığın kendilerine yanaştığını görünce korktular.

Çocuklar köpek balığı diye çığlık atarak sahile koşmaya başladı. Çevredeki insanlar ve görevliler de köpekbalığı olduğunu düşünüp hareketlendi.

ÇILGINCA ÇIRPINDI, GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Bir cankurtaranın düdük çaldığını ve insanların hemen denizden çıkması gerektiğini işaret ediyor.

Balığın ise çılgınca çırpındığı görülüyordu. Yaklaşan dev balığın köpek balığı değil Tuna yani Orkinos balığı olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla çocuklar boşuna panik yaptı, ton balığının ısırmak için değil bir şeyden kaçtığı ya da bir sorun yaşadığı fark ediliyor. Ayrıca ton balıkları saldırmaz ve ısırmaz.

Görüntülerin Ghadira Körfezi'ndeki Mellieha sahilinde çekildiği öğrenildi

ORKİNOS BALIĞI (TON BALIĞI)

Orkinos balıkları çok hızlı yüzerler. Ton balıklarının vücutları yuvarlaktır ve sekiz veya dokuz adet pinnul denen yalancı yüzgeç bulunur. Orkinosların Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları üreme dönemleridir. Orkinos, uskumrugiller familyasından Thunnus, Euthynnus ve Katsuwonus cinslerini oluşturan boyu 4,3 metre, ağırlığı 800 kilograma ulaşabilen göçmen balık türüdür.

MISIR'DA RUS TURİSTİ KÖPEK BALIĞI YEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda da Mısır'ın Hurghada kentinde denize giren Rus turist Vladimir Popov'un köpekbalığı tarafından parçalanarak öldürülmüştü. Olay, Mısır'ın ünlü tatil beldesi Hurghada'da meydana geldi. 23 yaşındaki Popov, denize girdikten kısa bir süre sonra bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Görgü tanıkları, köpekbalığının genç turisti 2 saat boyunca bırakmadığını ve parçalanmış cesediyle oynadığını anlatmışlardı.