Turizmin göz bebeği Fethiye'de köpek balığı görüntülendi. Tekne kaptanı o anları böyle kaydetti

Fethiye'de bir köpek balığı yanında yüzdüğü teknenin kaptanı tarafından görüntülendi.

Turizmin göz bebeği Fethiye'de köpek balığı görüntülendi. Tekne kaptanı o anları böyle kaydetti

Turistlerin gözde tatil yerlerinden Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir teknenin etrafında yüzen köpek balığı görüntülendi.

Göcek açıklarında seyreden teknenin kaptanı Türkiye'de nadir denk gelecek o anları cep telefonu ile kaydetti. Çok kısa bir süre deniz yüzeyinde kendisini gösteren köpek balığı Fethiye'nin maviliklerinde gözlerden kayboldu.

Kaptan'ın kaydettiği anlar yakın bir zamanda Mısır'da yaşanan köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rus turistin görüntüleri akıllara getirse de Türkiye'de köpek balıkları saldırısı yok denecek kadar az.

DENİZLERİMİZDE KÖPEK BALIĞI YAŞIYOR MU?

Türkiye'de bilinen 36 adet köpek balığı türü bulunuyor ve hepsi yerli. Yerli denmesinin sebebi Türkiye sularında doğup büyüyor; ürüyorlar.

12 tanesini avlamak direkt olarak yasaklanmıştır. Camgöz, boz camgöz, büyük beyaz köpek balığı, kum köpek balığı, kedi köpek balığı, tazı köpek balıkları, kum kaplan köpek balıkları, melek köpek balıkları en bilinen türlerdendir.

Küresel ısınmanın etkisi ile kuzeyin ısınması sonucu köpek balıklarının ilerleyen yıllarda Türkiye'de daha çok varlık göstereceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE KÖPEK BALIĞI SALDIRILARI

Saldırmamalarının sebebi kıyıya doğru onları sürükleyecek bir coğrafik hareketin olmaması ve yaşamlarını kıyıdan uzak yerlerde sürdürebilmeleri. Zamanında kıyıya geldikleri haber kupürlerinde gözüküyor.

1960larda Tuzla'da zıpkınla dalış yapan Güngör Güven'in sadece eli bulunabilmişti. 30'lu yıllarda Küçüksu Kasrı önünde bir tekneye saldırıldığı da bahsediliyor. 1960larda Antalya'da, 1980lerde de İzmir'de saldırı sonucu ölümler görülüyor.

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