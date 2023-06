ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Everglades Ulusal Parkında, bir adamın elinin tekneden denize uzatması ile birlikte suda bulunan köpekbalığı adamın elini ısırdı ve denize çekti. Denize düştükten çok kısa bir süre sonra hızlı bir hareketle tekneye geri çıkan adam ölümden kıl payı döndü.

Olay cep telefon kameralarına an be an kaydedilirken sosyal medyaya düşen görüntüler hızla yayıldı ve video kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.