Rus turisti yiyen Köpek balığı yakalanarak karnı yarıldı

Mısır'ın Hurghada kentinde denize giren Rus turist Vladimir Popov'un köpekbalığı tarafından parçalanarak öldürülmesi dünyada büyük tepki çekti.

Rus turisti yiyen Köpek balığı yakalanarak karnı yarıldı

Olayın ardından yetkililer harekete geçerek saldırgan köpekbalığını yakaladılar.

Ancak köpekbalığının akıbeti de tartışmalara neden oldu. Yakalanan hayvan, kıyıda acımasızca dövülerek öldürüldü.

Öte yandan Mısır makamları da olayın sorumlusu olan köpekbalığını yakaladıklarını doğruladı. Ancak yakalanan hayvanın kaderi de yürek burktu. Köpekbalığını yakalayanlar, kıyıya çıkardıkları hayvanı sopalarla döverek öldürdüler. Bu görüntüler de sosyal medyada büyük tepki topladı.

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UZMANLAR TARAFINDAN İNCELENDİ

Rus turistin cesedine ulaşmak isteyen ekipler köpek balığının karnını yardı. Köpek balığının sindirim sisteminde insan cesedinin parçalarına rastlandı.

Al Arabiya haber kaynağının bildirdiğine göre, köpek balığı uzmanlar tarafından incelendi ve hayvanın bağırsaklarında genç adamın kalıntıları bulundu. İncelemelerde bulunan insan kalıntılarının Vladimir Popov'a ait olduğu doğrulandı.

İKİ SAAT CESEDİYLE OYNADI

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Mısır'ın ünlü tatil beldesi Hurghada'da meydana geldi. 23 yaşındaki Popov, denize girdikten kısa bir süre sonra bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Görgü tanıkları, köpekbalığının genç turisti 2 saat boyunca bırakmadığını ve parçalanmış cesediyle oynadığını anlattılar.

Popov'un babası ise yaşadıkları acıyı şöyle dile getirdi:

"Plaja dinlenmeye gitmiştik. Oğlumun başına gelenleri gördüm. Her şey çok hızlı oldu. Sadece 20 saniye sürdü. Bu bir talihsizlik."

“GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KÖPEK BALIĞI ONU YEDİ”

Telegram kanalı Baza’ya konuşan bir görgü tanığı olayı, “Korkunç bir şey. Adamın kalıntılarının orada olduğunu biliyorduk. Gözümün önünde köpek balığı onu yedi. Gerçekten gördüklerimi aklımdan çıkartamıyorum. Korkunçtu” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da olayı doğrulayarak, Rus turistlere Hurghada'da dikkatli olmalarını ve otel personelinin uyarılarına uymalarını istedi.

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