Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini. Bildiklerinizi unutun !

Kaynak: BORSATEK
Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini. Bildiklerinizi unutun !
İsviçreli dev bankadan altın tahmini geldi. Hem de ezber bozan bir şekildi. Ons altın ve gram altın için fiyat verdiler. Dev bankanın gümüş tahmini ise tam bir sürpriz.

Union de Banque Suisses ya da kısa adıyla UBS. İsviçre'nin en büyük bankası...Credit Credit Suisse'i de devralmasıyla birlikte küresel bir dev bankaa oldu. İşte o bankanın yıl sonu için verdiği altın fiyatları, ezber bozacak cinsten. Bankaya göre, Fed'in faiz oranlarının düşürmesiyle birlikte daha da yükselebileceğini açıkladı. Bankaya görer, gümüşten de sürpriz bir atak bekleniyor.

Altının Fed'in gevşemesiyle yükselebileceğini ifade eden İsviçreli dev banka UBS değerli metaller stratejisti Joni Teves altının yıl sonuna kadar ons başına 2.200 dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Gram altının ise 2.100 lira civarına yükselebileceği tahmin edildi.

UBS'in tahminlerine göre, altın ve gümüşün 2024 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle daha da yükselmesi bekleniyor. Stratejist Joni Teves'e göre yükseliş, 'zayıflayan bir dolarla birlikte gelecek' değerlendirmesi yaptı.

Teves ayrıca Jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda yatırımcıların altına yatırım yapacağını ifade etti. Fed'in gevşemeye gittiği bir senaryoda gümüşün iyi bir performans göstereceğini belirten Teves altından daha iyi bir ivme kazanabileceğini ifade etti.

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