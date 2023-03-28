Celtic-Rangers derbisinde teknik direktöre kafa atıldı

Celtic ile Rangers kadın futbol takımı, ligde karşı karşıya geldi.

Bu mücadele maçtan çok yaşanan olaylarla damga vurdu.

CELTIC'İN HOCASINA KAFA ATILDI

Maçı son düdüğü ile birlikte sahaya giren Celtic teknik direktörü Fran Also, hiç ummadığı bir olayla karşılaştı.

Bir futbolcu ile tokalaştığı sırada Rangers Asistan Menajeri Craig McPherson, hocanın arkasından kafa attı.

''KÜÇÜK FARE DEDİĞİNİ DUYDUM''

Futbolcular ve personel yaşanan olayı araya girerek yatıştırdı. Yaşanan olay sonrası konuşan Alonso; "Ben benzer bir hayal kırıklığı yaşasaydım bu şekilde göstermezdim. Ama bunu yaşadık ve neden olduğunu anlıyorum. Bu futbol. Bunlar duygular. Çok sert vurmadı. Biraz temas hissettim ve sonra bana 'küçük fare' dediğin duydum. Nedenini ve sebebini bilmiyorum." dedi.

''CRAIG O TİP BİR İNSAN DEĞİL''

Rangers teknik ditektörü Malky Thomson ise yardımcısının hareketinin büyütülecek bir şey olmadığını söylerken, "Görmeden yorum yapmayacağım. Durum buysa soruşturma başlatılacak. Craig o tip bir insan değil. Bence bu tutku ve sahada iki tarafın karşılaştığı maçlarda bunu çok gördük." ifadelerini kullandı.