Dev geyik şehir merkezine indi

Kaynak: Haber Merkezi
Alaska’da yolun ortasında delicesine dolaşan dev bir geyik görenleri hayrete düşürdü.

ABD’nin eyaleti Alaska’da ilginç bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde yolun ortasında koşuşturan dev bir geyik görüldü.

Arabası ile caddede olan hemen kameraya sarıldı. O anları izleyenler şoke oldu. Bir araba ile yan yana gelen dev geyiğin büyüklüğü net olarak görülüyor.

Sürücüler şoke olurken dev geyiğin şehir merkezine nasıl ve ne zaman indiği ise bilinmiyor.

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ALASKA'DA 2 GEYİK DONARAK ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan 2016 yılında yine Alaska’da güç gösterisine tutuşan iki Amerikan geyiği, boynuzları birbirine takılınca donarak telef olmuştu.

Bilim insanı Brad Webster, Unalakleet bölgesinde arkadaşlarına doğa gezintisi yaptırırken buz üzerinde donmuş iki çift boynuz gördüğün anlatmıştı.

Ölü geyik bedenlerinin bozulmadan korunduğunun altını çizen Webster, “Bu geyikler bölgenin hakimiyeti için dövüşüyordu. Ancak boynuzları birbirine takılınca orada mahsur kaldılar. Hava koşullarına da daha fazla direnemeyince donarak can verdiler” ifadelerini kullanmıştı

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