Dev giyim mağazası iflasın pençesinde. 202 işçisini atıp 77 mağazasını teker teker kapatacak

Kaynak: Haber Merkezi
Dev giyim mağazası iflasın pençesinde. 202 işçisini atıp 77 mağazasını teker teker kapatacak
Fransız hazır giyim devi IKKS, iflasın pençesinde. 1987 yılında kurulan IKKS, Fransa genelinde 1.328 çalışandan 202'sini işten atıp, 604 mağazadan 77'sinin kapatacak.

Fransa’nın hazır giyim pazarı, pandemi, enflasyon ve enerji maliyetleri gibi çeşitli faktörlerden dolayı büyük bir krizle yüz yüze. Bu kriz, ünlü markalardan IKKS gibi büyük şirketleri de vuruyor. Fransız hazır giyim grubu IKKS, zor ekonomik durum nedeniyle işgücünü daraltma ve mağazalarını kapatma niyetini ifade etti.

Şirket, Fransa genelinde 1.328 çalışanından 202’sinin işsiz kalacağını ve 604 mağazasından 77’sinin sonlandırılacağını içeren bir iş koruma planı sundu. IKKS’in açıklamasına göre, Covid-19’un yanında Ukrayna’daki çatışma gibi dış etkenler de sektörde büyük bir güçlük yaratıyor. Bu durum, şirketin performansını artırmak ve dağıtım ağını yeniden yapılandırmak için çeşitli yeniden düzenlemeler yapmasını gerektiriyor.

IKKS GRUBU VE MARKALARI

1987 yılında kurulan IKKS grup, I.Code, One Step ve IKKS gibi markaları bünyesinde barındırıyor. Fransa’da ve uluslararası alanda 700 satış noktası ve 1.700 çalışanıyla hizmet veriyor.

IKKS’in kurucusu Gérard Le Goff, markanın adını belirlerken çocukların özgünlüğünü ve cesaretini yansıtmak istedi. Başta “X” olarak düşündüğü isim, daha sonra “IKKS” olarak değişti.

Bu isim seçimi, markanın farklı ve iddialı duruşunu göstermekte. Bu kriz, hazır giyim sektöründeki büyük markaları sarsarken, IKKS gibi şirketler de ekonomik belirsizlikle mücadele ediyor.

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