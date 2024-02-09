'Nargogüç' operasyonlarında 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama. Yerlikaya, Jandarmanın ve polisin geniş çaplı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.
Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri 48 ilde "Narkogüç-48", Jandarma ise 15 ilde "Narkogüç-49" operasyonları düzenledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlika Narkogüç operasyonlarınık, sosyal medya hesabından duyurdu.
456 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ile 509 bin hap ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.
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