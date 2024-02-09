'Nargogüç' operasyonlarında 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik "Narkogüç" operasyonları hız kesmiyor. Operasyonlar kapsamında 456 kişi yakalandı, 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ile 509 bin hap ele geçirildi.