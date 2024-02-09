'Nargogüç' operasyonlarında 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Haber Merkezi
'Nargogüç' operasyonlarında 2 ton uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik "Narkogüç" operasyonları hız kesmiyor. Operasyonlar kapsamında 456 kişi yakalandı, 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ile 509 bin hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili açıklama. Yerlikaya, Jandarmanın ve polisin geniş çaplı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri 48 ilde "Narkogüç-48", Jandarma ise 15 ilde "Narkogüç-49" operasyonları düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlika Narkogüç operasyonlarınık, sosyal medya hesabından duyurdu.

456 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ile 509 bin hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

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