Bitcoin’de sert yükseliş!

Mehmet Akif Erdem
Bitcoin’de sert yükseliş!
Küresel piyasalarında artan risk iştahı ve ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine girişlerle Bitcoin 46 bin doları aştı.

Bitcoin dün toparlanma ataklarında bulanarak yukarı yönlü hareketlilik sergiledi. Lider kripto para birimi Bitcoin bu yükselişlerini sürdürerek dün gece 46.640 dolar seviyesine yükseldi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Grayscale Bitcoin Trust ETF’den sermaye çıkışlarının ardından Çarşamba gününe kadarki 9 işlem gününde fonlara sermaye girişi oldu.

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, Nisan’da gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin gelecek birkaç haftada ivme kazanacağını vurgulayarak “Bu da, psikolojik seviye olan 50 bin dolara doğru yükselişi tetikleyebilir.” İfadelerine yer verdi.

Bitcoin bugün TSİ 09.30’da 46.150 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin’de görülen bu toparlanmalar altcoinlerde de etkili oluyor. Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum aynı saat diliminde 2.448 dolar seviyesinde bulunuyor.

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