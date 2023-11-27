Dev inşaat şirketinin veliahtı o yorumu affetmedi. Takipçisinin yorumu iş adamını fena kızdırdı

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Erguvan İnşaat'ın veliahtı Emre Maraşlı'nın tüm dünyada gündeme gelen mesai saatlerinin azaltılmasıyla ilgili yaptığı "Mesai saatlerinin düşmesinin işsizliğe faydası olmaz" açıklaması gündem oldu.

Açıklamasına karşılık bir takipçisinin "Ne diyor bu salak" yorumu ünlü iş adamını fena kızdırdı.

Yorumu radarına alan Maraşlı, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Takipçisinden gelen paylaşıma hayli sinirlenen Maraşlı, soluğu savcılıkta aldı. Kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şüpheli Alican Ş.'nin cezalandırılmasını istedi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.