Dev holdingin hisseleri çakıldı. Ortaklar satış yarışına girdi

Alarko Holding’nde (ALARK) hisse sahipleri, hisselerini peşpeşe satmaya devam ediyor.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dalia Garih’in 4 milyon 350 bin adet hisseyi satışa çıkarmaya karar vermesinin ardından bir satış haberi de Alarko Holding hissedarı Leyla Alaton ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton’dan geldi.

LEYLA ALATON VE VEDAT ALATON HİSSELERİNİ SATIYOR

Leyla Alaton, 6 milyon 14 bin lot hisse satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvuruda bulundu.

Leyla Alaton, KAP'a yaptığı açıklamada, “Şahsi portföyümde bulunan ve borsada işlem görmeyen nitelikteki 6.525.000,00 adet ALARK paylarımın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt sürecine başlanmıştır. Payların kurumsal yatırımcılara satışı sonrasında elde edilecek olan kaynak Alarko Holding dışındaki yatırımımın kredi ödemelerinde kullanılacaktır. Kısa ve orta vadede başkaca bir işlem öngörülmemektedir” dedi.

Leyla Alaton’un satış kararı sonrası Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton’da bir açıklama yaparak şahsi portföyünde bulunan 4 milyon 350 bin lot hisseyi satmaya karar verdiğini açıkladı.

Vedat Alaton tarafından KAP’a yapılan açıklamada “Şahsi portföyümde bulunan ve borsada işlem görmeyen nitelikte 4.350.000,00 adet ALARK paylarımın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt sürecine başlanmıştır. Payların kurumsal yatırımcılara satışı sonrasında elde edilecek olan kaynak Alarko Holding dışındaki yatırımımın kredi ödemelerinde kullanılacaktır. Kısa ve orta vadede başkaca bir işlem öngörülmemektedir” dedi.

HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜNÜ YÜZDE 6 DEĞER KAYBIYLA KAPATTI

Borsa İstanbul’da işlem gören Alarko Holding (ALARK) hisseleri peş peşe gelen hisse satış kararları çakıldı. ALARK hisse senedi haftanın son işlem gününü yaklaşık yüzde 6 değer kaybı ile kapattı.