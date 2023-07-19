Dev midyeleri. Bunlar insanı yer. Bir tanesi 5-6 kişiye yeter

Editör: Sami GÜREL

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde midyenin hangi ortamlarda yapıldığı görenleri şoka uğrattı.

Hijyen kurallarının yok sayıldığı alanda kameralara yansıyan görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Bir kişinin elinde bulunan dev midyenin boyutunun 5-6 kişiyi doyurabileceği görülürken, midyenin içinden çıkan malzemenin koca bir tencerenin içini doldurduğu görüldü.

DEV MİDYELER ŞOK ETTİ

Ülkemizde de satılan midyenin oldukça küçük ve tek lokmalık olması detayı gözlerden kaçmazken; kişinin elindeki midyenin nerede çıkarıldığı ise merak konusu oldu.

Görüntüyü izleyenler "bir ailenin akşam yemeğinde pişirip hepsini doyurabilecek boyutta" diyerek midyenin büyüklüğüne karşı olan şaşkınlığını dile getirdi.