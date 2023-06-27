Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkarıyor. İşsizler ordusu çığ gibi büyüyor

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG'nin ABD'deki çalışanlarının yüzde 5'inin işine son vereceği belirtildi.

Dev şirket binlerce çalışanını işten çıkarıyor. İşsizler ordusu çığ gibi büyüyor

AA'nın İngiliz Financial Times gazetesini kaynak gösterdiği habere göre, şirketin bu yılki ikinci tur işten çıkarmalarını yapacağı belirtildi.

Şirketin personeline gönderdiği e-postada "Ekonomik ters rüzgarların" ek kesintilere yol açtığını ifade ettiği aktarılan haberde, şubattaki yüzde 2'lik işten çıkarmanın danışmanlık birimi ile sınırlı olduğu ancak bu turun, denetim dahil tüm alanları etkileyeceği vurgulandı.

Haberde, bu kesintilerden KPMG'nin ABD'deki 39 bin kişilik iş gücünden yaklaşık 1950'sinin etkileneceğine işaret edilerek, söz konusu e-postada yer alan, "Fırsat yelpazemiz güçlü olsa ve pazarda kazanmaya devam etsek de işimize veya firmamıza özgü olmayan ekonomik ters rüzgarlar yaşıyoruz." ifadeleri aktarıldı.

ABD'de danışmanlık firmaları, birkaç yıl süren aşırı işe alımlardan sonra bu yıl personel sayılarında kesintiye gitmişti. Ernst & Young personelinin yüzde 5'ini işten çıkarırken, Deloitte de çalışanlarının yüzde 1,5'inin işine son vermişti. McKinsey ise 45 bin kişilik iş gücünün 2 binini işten çıkarmıştı.

is.jpg

İlgili Haberler
Uluslararası denetim şirketinden çalışanlarına kötü haber
THY'nin yeni şirketi TSS'de personele işten çıkarma şoku
THY'nin yeni şirketi TSS'de personele işten çıkarma şoku
Dünya devi bin 200 çalışanını işten çıkaracak. Karar verildi
Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Fatih’te metruk bina yandı Güncel
Fatih’te metruk bina yandı
İsviçre'den Rusya'ya casus suçlaması Dünya
İsviçre'den Rusya'ya casus suçlaması
Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. Sağlık sorunlarına rağmen FETÖ'cülerin açtığı 28 Şubat davasıyla içerde tutuluyordu Güncel
Çetin Doğan mide kanaması geçirdi. Sağlık sorunlarına rağmen FETÖ'cülerin açtığı 28 Şubat davasıyla içerde tutuluyordu
İzmit'te Arife günü facia. Aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti Güncel
İzmit'te Arife günü facia. Aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti
ABD'de küçük uçak eve çarptı. Pilot öldü Dünya
ABD'de küçük uçak eve çarptı. Pilot öldü
İzmir’de feci kaza: 1 ölü Güncel
İzmir’de feci kaza: 1 ölü
Meteoroloji bölge bölge alarm verdi. Sağanak bu illerde etkili olacak Güncel
Meteoroloji bölge bölge alarm verdi. Sağanak bu illerde etkili olacak