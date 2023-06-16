THY'nin yeni şirketi TSS'de personele işten çıkarma şoku

Türk Hava Yolları'nın yeni şirketi THY Destek Hizmetleri'nden 150'ye yakın personelin işten çıkarıldığı iddia ediliyor.

THY'nin yeni şirketi TSS'de personele işten çıkarma şoku

Türk Hava Yolları'nın yeni şirketi THY Destek Hizmetleri A.Ş'de işçiler şok yaşıyor. İşçiler taşeron firmalardan kurtulduk derken, işsiz kaldıkları iddia ediliyor. Turkish Support Services TSS'den 150'ye yakın personelin işten çıkarıldığı iddia edildi.

AirportHaber'de yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nın taşeron şirketleri tek bir çatı altında toplamak için yüzde yüz kendi sermayesiyle kurduğu TSS işten çıkarma iddialarıyla çalkalanıyor.

Seçim sürecinde kurulan ve özellikle taşeron firma çalışanları için umut olan TSS'te işçi çıkarma haberleri adeta umutları söndürmeye başladı. AirportHaber'in edindiği bilgilere göre; TSS'te çalışan personel THY Kargo binasına görüşme için çağrılmaya başladı. TSS İnsan Kaynakları Müdürü Sinan Ay'ın davetiyle THY Kargo binasına giden personel içeri girişlerde ID kartlarını güvenliğe teslim ettikten sonra görüşmenin yapılacağı odaya alındı. Ne olduğundan habersiz bir şekilde görüşmeye giden personelin önüne "Sizinle çalışmak istemiyoruz" denilerek istifa dilekçesinin konulduğu iddia edildi. Herhangi bir sebep belirtilmeksizin işten çıkarılma kararı karşısında personel büyük şok yaşadı.

Bu yolla şimdiye kadar yaklaşık 150 personelin işten çıkarıldığı belirtilirken, yaşanan mağduriyetlerin nasıl giderileceği bilinmiyor.

Zaman Gazetesi Grubu, BELTUR, TRT ve Bülent Börekçilik gibi şirketlerde çalıştıktan sonra yeni kurulan TSS'le birlikte sivil havacılık sektörüne İnsan Kaynakları Müdürü olarak giriş yapan Sinan Ay'ın işten çıkarmalar konusunda neden böyle bir yol izlediği ise merak konusu oldu.

İlgili Haberler
THY'nin yeni şirketi TSS'de işçi kıyımı iddiaları
THY'nin yeni şirketi TSS'de işçi kıyımı iddiaları
Öne Çıkanlar
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Son Haberler
Ali Koç'la ilgili flaş Fatih Terim ve Icardi sözleri. Fatih Altaylı açıkladı Spor
Ali Koç'la ilgili flaş Fatih Terim ve Icardi sözleri. Fatih Altaylı açıkladı
YKS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? YKS'de kaç soru olacak? Keşfet
YKS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? YKS'de kaç soru olacak?
MasterChef 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Hande Erçel'den 'evlilik teklifi' iddiasına yanıt Magazin
Hande Erçel'den 'evlilik teklifi' iddiasına yanıt
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler Güncel
İşte Dünyada en çok kullanılan soy isimler
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı Güncel
AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı
Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı. Muhteşem geri dönüş Spor
Potanın Perileri ilk galibiyetini aldı. Muhteşem geri dönüş