THY'nin yeni şirketi TSS'de personele işten çıkarma şoku

Türk Hava Yolları'nın yeni şirketi THY Destek Hizmetleri A.Ş'de işçiler şok yaşıyor. İşçiler taşeron firmalardan kurtulduk derken, işsiz kaldıkları iddia ediliyor. Turkish Support Services TSS'den 150'ye yakın personelin işten çıkarıldığı iddia edildi.

AirportHaber'de yer alan habere göre, Türk Hava Yolları'nın taşeron şirketleri tek bir çatı altında toplamak için yüzde yüz kendi sermayesiyle kurduğu TSS işten çıkarma iddialarıyla çalkalanıyor.

Seçim sürecinde kurulan ve özellikle taşeron firma çalışanları için umut olan TSS'te işçi çıkarma haberleri adeta umutları söndürmeye başladı. AirportHaber'in edindiği bilgilere göre; TSS'te çalışan personel THY Kargo binasına görüşme için çağrılmaya başladı. TSS İnsan Kaynakları Müdürü Sinan Ay'ın davetiyle THY Kargo binasına giden personel içeri girişlerde ID kartlarını güvenliğe teslim ettikten sonra görüşmenin yapılacağı odaya alındı. Ne olduğundan habersiz bir şekilde görüşmeye giden personelin önüne "Sizinle çalışmak istemiyoruz" denilerek istifa dilekçesinin konulduğu iddia edildi. Herhangi bir sebep belirtilmeksizin işten çıkarılma kararı karşısında personel büyük şok yaşadı.



Bu yolla şimdiye kadar yaklaşık 150 personelin işten çıkarıldığı belirtilirken, yaşanan mağduriyetlerin nasıl giderileceği bilinmiyor.



Zaman Gazetesi Grubu, BELTUR, TRT ve Bülent Börekçilik gibi şirketlerde çalıştıktan sonra yeni kurulan TSS'le birlikte sivil havacılık sektörüne İnsan Kaynakları Müdürü olarak giriş yapan Sinan Ay'ın işten çıkarmalar konusunda neden böyle bir yol izlediği ise merak konusu oldu.