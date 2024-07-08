Dev yemek firması iflasın pençesinde. 7 yıllık şirkette 60 kişi çalışıyordu

Düzenleme: Kaynak: Milli Gazete
Dev yemek firması iflasın pençesinde. 7 yıllık şirkette 60 kişi çalışıyordu

Konya'da faaliyetlerini sürdüren ve 2017 yılında kurulan Azra Hazır Yemek Organizasyon Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Her gün 5 bin kişiye yemek satışı yapan şirkette 60 kişi çalışıyordu.

Ekonomik kriz büyük küçük ayırt etmeden şirketleri maddi olarak darboğaza sokmaya devam ediyor. Şirketler ekonomik olarak toparlamak için konkordato ilan ediyor. Verilen sürede kendini topalarlayamadan şirketlerin iflasına karar veriliyor.

Konya'da 7 yıldır faaliyette bulunan ve her gün 5 bin kişilik yemek üreten yemek şirketi girdiği ekonomik krizden çıkamayınca konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Şirket 60 kişiye istihdam sağlıyor.

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Azra Hazır Yemek Organizasyon Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato kararını onayladı. 01/07/2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı uygulanacak.

Şirketin nakit akışındaki tıkanıklık nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldığı açıklandı.

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