Deva Partili Karal et fiyatlarını yükseltenlerin kim olduğunu açıkladı. İnceleme başlatılması gereken asıl yeri duyurdu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Ticaret Bakanlığı tarafından yüksek et fiyatları nedeniyle kasaplara yönelik başlatılan incelemelere sert tepki gösterdi. Karal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda fiyatlarının yükselmesindeki sorumluluğuna dikkat çekerek, "Hayvancılığı dışa bağımlı hale getiren de, yüksek gıda fiyatlarının asıl sorumlusu da Tarım Bakanlığı'dır. Ticaret Bakanlığı'na çağrımız şudur: Kasaplara uygulayacağınız para cezalarıyla et fiyatlarını düşürebileceğinizi düşünüyorsanız, aynı yöntemi Tarım Bakanlığı'na da uygulayarak tarımın tüm sorunlarını çözmeyi deneyin" dedi.

Hasan Karal, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde yüksek et fiyatları nedeniyle kasaplara yönelik inceleme başlattığını hatırlatarak, bu incelemeler sonucunda haksız fiyat uygulayan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezalar kesileceğinin belirtildiğini ifade etti. Karal, bu adımı, işletmelere gözdağı verme ve hükümetin yüksek fiyatlar karşısında sorumluluğunu üstünden atma çabası olarak nitelendirdi.

"PAHALILIĞIN NEDENİ KASAPLAR DEĞİL"

Karal, et fiyatlarındaki pahalılığın kasaplara yüklenemeyeceğini belirterek, Ticaret Bakanlığı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı aklama gayreti içinde olduğunu savundu. Hükümetin, hayat pahalılığı ve gıda fiyatlarındaki artışı kasaplar gibi aracılara yükleyerek sorumluluktan kaçtığını öne süren Karal, "Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı koruyor, kasaplara gözdağı veriliyor" şeklinde konuştu.

TARIM BAKANLIĞI'NA DA İNCELEME ÇAĞRISI

Karal, Ticaret Bakanlığı'na, kasapların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na da inceleme başlatması çağrısında bulundu. Yüksek gıda fiyatları nedeniyle Tarım Bakanlığı'nın da cezalandırılması gerektiğini belirten Karal, "Tarım Bakanlığı'nın plansız ve programsız politikaları çiftçiyi zarara uğratıyor, ürünler çöpe gidiyor. Üretim maliyetlerinin altında fiyatlar açıklanarak tarımsal üretim baltalanıyor. Ülkemizi en yüksek gıda enflasyonuna sahip OECD ülkesi yapan Tarım Bakanlığı'na da ceza kesecek misiniz?" diye sordu.

"TARIMIN TÜM SORUNLARINI ÇÖZMEYİ DENEYİN"

Son olarak Karal, Tarım Bakanlığı'nın tarımı bitirme noktasına getirdiğini ve yüksek gıda fiyatlarının sorumlusu olduğunu vurgulayarak, "Belki kasaplara keseceğiniz para cezalarıyla et fiyatlarını düşürebileceğinizi düşünüyorsunuzdur, ama Tarım Bakanlığı'na da aynı cezaları keserek tarımın tüm sorunlarını çözmeyi deneyin" dedi.