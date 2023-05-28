DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan oyunu kullandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu’nda cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan oyunu kullandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile birlikte 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyunu Ankara Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu’nda kullandı. Seçimin ülke ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyen Babacan, seçimlere oldukça yüksek katılım olduğunu belirtti.

“KATILIM ORANI BİZDE, DÜNYA ORTALAMALARINDAN OLDUKÇA YÜKSEK”

Seçimlere katılım oranın yüksek olduğunu vurgulayan Genel Başkan Babacan, “Vatandaşlarımız, tercihlerini gelip sandık başında ifade ediyorlar ve katılım oranı bizde dünya ortalamalarından, Avrupa ortalamalarından oldukça yüksek. Bu da bizi gerçekten her seçimde çok çok mutlu ediyor. Ancak özellikle bu ikinci turda, 28 Mayıs seçimlerinde buradan vatandaşlarımıza çağrım mutlaka sandık başına gitmeleri, mutlaka iradelerini ortaya koymaları ve tercihlerini ülkemizin yarınlarını şekillendirecek o çok kıymetli ve önemli tercihlerini açıkça sandık başında söylemeleri” dedi.

Genel Başkan Babacan şöyle devam etti:

Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur. Çünkü demokrasi çok kıymetli bir değer. Demokrasi sadece seçimden seçime işleyen bir mekanizma da değil aslında, demokrasi demek iki seçim arası sivil toplumla, meslek örgütleriyle sürekli istişare halinde olmak demek. Demokrasi demek aynı zamanda özgür basın demek. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye, doğru yoruma kolay ulaşabilmesi, bunun için de basının hür olması demek. Ümit ediyorum demokrasimiz daha da güçlü bir demokrasi olur. Demokrasimiz tam demokrasiye doğru böyle kuvvetli adımlarla yürür. Ülkemiz çok güzel bir ülke, Avrupa’nın en büyük nüfusuna sahibiz. Avrupa’nın en büyük topraklarına sahibiz. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu büyük ve güzel ülkemizde, demokrasinin de ilerlemesine ve hep beraber tam demokrasiye ulaşmamızı tekrar gönülden diliyorum. 28 Mayıs seçimlerinin de ülkemiz için, demokrasimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

(İHA)

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