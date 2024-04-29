Konyaspor'da Omerovic de gitti

Recep Çınar / YENİÇAĞ

Anadolu Kartalı TÜMOSAN Konyaspor’da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu sezon Teknik Direktör Fahridun Omerovic, yönetiminde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor son iki maçını kaybetmiş ve Süper Lig’de kendini zor duruma sokmuştu.

Alanyaspor ve Sivasspor yenilgisi camiada büyük tedirginliğe neden olurken, beklenen ayrılık ise gerçekleşti.

Konyaspor, yönetimi Teknik Direktör Fahridun Omerovic ile yollarını resmen ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Teknik Direktörümüz Fahrudin Omerovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Fahrudin Omerovic’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.