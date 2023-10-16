DEVA Partisi İstanbul adayını açıklamaya hazırlanıyor ‘İddialı bir adayımız var’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, BiTaraf TV’de Mesut Solak’ın sorularını cevapladı. Esen, İstanbul için iddialı bir adayları olduğunu ve yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
DEVA Partisi İstanbul adayını açıklamaya hazırlanıyor ‘İddialı bir adayımız var’

Adaylık süreci nasıl işliyor?

Esen, Mesut Solak’ın “İstanbul’da DEVA sürpriz yaptı dedirteceğiniz bir adayınız var mı?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Vallahi İstanbul’da öyle bir adayımız var. Görüştüğümüz bir adayımız var tabii. Ama hani farklı illerde de düşündüğümüz yakıştırdığımız kendilerinden de iyi niyet geri dönüşü aldığımız adaylarımız var.” Esen, adaylık sürecinin istişareyle ilerlediğini belirterek, “Genel Başkanımız hep bu istişareleri devam ettiriyor. Bizlerden isim önerilerimizi aldı. İl ve ilçelere önerebileceğimiz kişileri de aldı. Talip olanlar da var.” dedi.

Genel Başkan istişareyle ilerliyor

Esen, Genel Başkan Ali Babacan’ın aday belirleme sürecinde istişareye önem verdiğini ve il, ilçe, yönetim kurulu, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden görüş aldığını anlattı. Esen, “Bakalım herhalde ilk önce İstanbul’u yada İstanbul ve Ankara’yı açıklayacağız gibi gözüküyor.” dedi.

Hangi iller öncelikli?

Esen, hangi illerin öncelikli olarak açıklanacağına ilişkin ise şunları söyledi: “Bakalım yakın zamanda İstanbul’u tek açıklayacağız. Son görüşmelerimize bir değişiklik olmazsa Genel Başkanımız çünkü istişareyle ilerliyor. Genel Başkan yardımcılarımızla yönetim kurulumuzla il ve ilçelerimizden de geri dönüşler alıyoruz. Önce il ve ilçelerimizden aldık görüşleri. Sonra yönetim Kurulu’nda konuştuk. Ayrıca genel başkan yardımcıları ve milletvekillerimizin olduğu ayrıca bir istişare kurulu var Genel Başkanımız hep bu istişareleri devam ettiriyor. Bakalım herhalde ilk önce İstanbul’u yada İstanbul ve Ankara’yı açıklayacağız gibi gözüküyor.”

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