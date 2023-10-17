DEVA Partisi tezkere kararını verdi

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin yaptığı yazılı açıklama ile TSK’nın tezkere süresinin 2 yıl daha uzatılması yönündeki teklife olumlu oy vereceklerini açıkladı.

DEVA Partisi tezkere kararını verdi

İdris Şahin yaptığı yazılı açıklamada iki konu hakkında çekince ve eleştirilerinin bulunduğunu açıkladı.

“Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması” konusunun açıklığa kavuşması gerektiğini belirten Şahin’in açıklaması şu şekilde:

“‘Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ ifadesi açıklığa kavuşturulmalı. Hükûmet, tezkerede yer alan ‘Aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması’ ifadesini açıklığa kavuşturmalıdır. Bu yönde bir ihtiyaç var ise bunun, gerekçeleri net biçimde ortaya konulmuş ayrı bir tezkereyle meclise sevk edilmesi daha doğru olacaktır.”

“Tezkere ile ilgili bir diğer önemli husus süreye ilişkindir. Tezkerenin geçmişte de olduğu gibi bir yıl süreli olması gerektiğini, ihtiyaç olduğunda Meclis’e güncel ve detaylı bilgilendirme yapıldıktan sonra uzatılmasının Anayasa’nın 92. maddesinin lafız ve ruhuna daha uygun olacağını vurgulamak isterim.”

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