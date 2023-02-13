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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın başlıyor.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:10
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Devler Ligi'nde son 16 turu yarın oynanacak 2 maç ile başlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
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Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu, yarın oynanacak 2 müsabaka ile başlayacak.

Son 16 turunda gecenin ilk maçında Milan, Tottenham’ı konuk edecek. Diğer maçta ise PSG ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Son 16 tutundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak.

Son 16 turundaki ilk maçların programı şu şekilde:

Yarın
Milan - Tottenham
PSG - Bayern Münih

15 Şubat Çarşamba
Club Brugge - Benfica
Borussia Dortmund - Chelsea

21 Şubat Salı
Liverpool - Real Madrid
Eintracht Frankfurt - Napoli

22 Şubat Çarşamba
RB Leipzig - Manchester City
Inter - Porto

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