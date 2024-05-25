Devlet Bahçeli 'Köpekler öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar' dedi. 'Köpekler kaç saat uyutulacak?' diye sordu

MHP lideri Devlet Bahçeli, sokak hayvanları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızılcahamam'da gerçekleşen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda konuşan Bahçeli, Sokak köpekleri konusunun Meclis'te veyahut da hükümet nezdinde ele alınacağını, sokak köpeklerinin çok tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti.

"UYUTUNCA NASIL UYUTULACAK, NE KADAR UYUTULACAK, KİM UYUTACAK?"

Düzenlemede "uyutulma" bulunduğunun vurgulanması üzerine Bahçeli, "Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor" ifadelerini kullandı.

'UYUTMA' TARTIŞMALARI

Düzenlemeyle ilgili sorulan başka bir soru sonrası Bahçeli, incelediği bir konu olmadığını ifade ederek, "Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kadar kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Köpeğin gözüne bakarsanız uyutulmasına içiniz kıyamaz" yönündeki sözlerinin ardından Bahçeli, "Tartışma çok farklı boyutlara götürüyor. Türkiye'de ve dünyada çok şeyler oluyor. Çok insan açlık sınırının altında, işsiz, kimsesiz. Birçok olaylarla karşı karşıya. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor, onu da bilmek lazım. Benim alanıma girmiyor" dedi.

Bahçeli, "Sizin bir hayvanınız oldu mu?" sorusuna ise, "hayır" yanıtını verdi.