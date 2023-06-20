Devlet Bahçeli sinyali verdi: Üniversite sınavları kalkıyor mu?

Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı açıklamada, “İnanıyorum ki mutabakata vararak, üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli sinyali verdi: Üniversite sınavları kalkıyor mu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
İnanıyorum ki mutabakata vararak, üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir.

Hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerini değerlendirme fırsatımız oldu.

İki seçimde de belirlediğimiz stratejilere ulaştık. Parti olarak rehavete kapılamayız. Siyasi çalışmaları rölantiye alamayız. Hız kesmeden sahadaki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Zaman çalışma zamanıdır.

Biz hedefleri büyük heves ve heyecanları küçük bir parti değiliz.

MHP bu seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır. Birinci stratejik hedefimiz mevcut belediyeleri koruyarak yanlarına yenilerini eklemektir.

CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti içi hesaplardan çıkarların yarışından başka bildikleri tek şey yoktur. Her şey ortadır.

Dünya genelinde birikmiş ve bilenmiş ekonomik sorunlar hepimizin malumudur. Hayat pahalılığı pek çok ülkeyi tesiri altına almıştır.

MHP yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir.

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