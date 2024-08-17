Devlet Bahçeli'nin Mahmud Abbas hakkındaki sözleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devlet Bahçeli'nin Mahmud Abbas hakkındaki sözleri ortaya çıktı

Devlet Bahçeli'nin, Mahmud Abbas'ın Doğu Türkistan ile ilgili, "(Uygur Soykırımı) bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir." sözlerine, Meclis kürsüsünden verdiği sert tepki tekrar gündem oldu.

Meclis'te konuşturulan Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Uygur Türlerine 'Terörist' dediği ortaya çıkmıştı. Devlet Bahçeli ise Abbas'ın bu sözlerine karşılık, "Uygur Türklerine terörist demek; haksızlıktır, bühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir." ifadeleriyle sert yanıt vermişti.

İYİ Partili vekiller ise Mahmud Abbas'ın Meclis'teki konuşmasına tepki göstermiş ve grup masalarında Doğu Türkistan, Azerbaycan ve Irak Türkmen bayraklarına yer vermişlerdi.

BAHÇELİ'NİN ABBAS'A HAKKINDAKİ SÖZLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mahmud Abbas hakkında yaptığı eski açıklamaları tekrar gündem oldu.

Abbas'ın Uygur Türklerine yönelik tavrını eleştiren Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

Sayın Abbas, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısından bizatihi sana sesleniyorum. Uygur Türklerine terörist demek; haksızlıktır, bühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir. Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır. Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihi haklarını terörle mücadelesini geniş coğrafyalara yayılmış esir Türklerin durumunu bugüne kadar ağzınıza dahi almadınız, alamadınız. Hakkı telaffuz etmeye hiç yanaşmadınız.

"TERÖRİSTLERE KOL KANAT GERMEKTEN HİÇ Mİ UTANMADINIZ?"

Geçmişte Filistin kamplarında eğitilip ülkemize sızan ve sızdırılan teröristlere kol kanat germekten de hiç utanmadınız. Filistin Devlet Başkanı numune olsa da PKK'ya FETÖ'ye sesini hiç çıkardı mı, hiç tepki gösterdi mi? Ülkemizle dayanışma mesajı paylaştı mı? Hiçbirisini yapmadı yapamadı. Yapmayı aklından geçirmedi. Çünkü konu Türkiye ve Türk milletiydi. Uygur Türklüğünü terörle eşitlemek potansiyel Türk düşmanlığının açık seçik beyanıdır.

ABBAS UYGUR TÜRKLERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Doğu Türkistan ile ilgili, "Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi (Uygur Soykırımı) bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin hükumeti, Çin'in bu mücadelesini her zaman destekliyor, Filistin her zaman Çin'e inandı. Çin'in her zaman adaleti yerine getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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