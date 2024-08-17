Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde kuvvetli bir sarsıntı kaydedildi; 7.2 şiddetindeki deprem, bölgeyi sarsarken, yetkililer tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Rusya'nın doğu sınırlarındaki Kamçatka yarımadası, 7.2 şiddetinde bir yer sarsıntısıyla sarsıldı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin raporlarına göre, bu deprem yer kabuğunun 51 kilometre altında meydana geldi. ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise, bu sismik olayın ardından bir tsunami olasılığına karşı uyarıda bulundu.

Tarihe bakıldığında, Kamçatka'da yaşanan ve 9.0 büyüklüğünde kaydedilen 1952 tarihli deprem, son yüzyılın en şiddetli depremlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. O depremde oluşan dev dalgalar, Pasifik Okyanusu'nu aşarak Hawaii adalarına kadar ulaşmış, ancak can kaybına neden olmamıştı.

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