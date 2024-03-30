Devlet başkanının evine yolsuzluk baskını. Mal varlığında Rolex saatleri beyan etmemiş

Kaynak: Haber Merkezi
Devlet başkanının evine yolsuzluk baskını. Mal varlığında Rolex saatleri beyan etmemiş
Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine, mal varlığı olarak beyan etmediği Rolex marka saatlerin bulunması nedeniyle polis tarafından bir baskın düzenlendi.

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine polis baskını düzenlendi.

Perulu yetkililer, baskının, devam eden bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre Boularte'nin mal varlığı olarak beyan etmediği Rolex saatlerinin arandığı baskına yaklaşık 40 yetkili katıldı.

Boluarte, solcu eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun cezaevine atılmasının ardından göreve gelmişti.

Boluarte yönetimini kabul etmeyen Peru halkı haftalarca sokak eylemleri düzenlemişti.

Castillo'nun özgürlüğünü isteyen protestoculara karşı polisin sert müdaheleleri sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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