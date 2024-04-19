Devlet 'borç kapama' kredisi verecek. Vatandaş patates bile alamıyor

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Devlet 'borç kapama' kredisi verecek. Vatandaş patates bile alamıyor
Sicil affı ile devlet destekli borç kapatma kredisi geliyor. Gözler Meclis'e odaklandı. Sicil affı için kamu bankalarından borç kapatma kredisi verilmesi hedefleniyor. Açıklanan hedef ağızları açık bıraktı

Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Sicil affı mı geliyor? Kredi ve kredi kartı borçlarının odağına TBMM yerleşti. Çünkü devlet desteğiyle borç kapatma kredisinin geleceği iddia edilior.

Meclis gündemine vatandaşların borçlarını hafifletmek için önemli bir düzenleme alındı. Taşıt kredisinde ihtiyaç kredisine, konut kredisinden kredi kartları borçlarına sicil affi uygulaması planlanıyor. Hedef kara listeyi ortadan kaldırmak. detaylar henüz netleşmedi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yakın zaman içinde karar alınması bekleniyor.

TBMM'DE ONAYLANMASI GEREKİYOR

Meclis'in yakın bir dönemde sicil affı ve borç kapatma kredisini onaylanması için gündeme alması bekleniyor. Kararın onaylanması halinde de Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

DEVLET DESTEKLİ KREDİ

Sicil affının gündeme alınıp, Meclis'ten geçmesi halinde devlet destekli borç kapatma kredisi kara listedeki vatandaşların önüne getirilecek. Bu yöntemin de kamu bankaları eliyle sağlanması planlanıyor. Kredi miktarının ise 50 bin liradan başlaması bekleniyor.

Sicil affıyla birlikte devlet destekli borç kapatma kredisi de vatandaşlara sunulacak. Bu kredinin kamu bankaları aracılığıyla sağlanması ve en az 50 bin TL'den başlaması bekleniyor. Borç kapatma kredisine başvuru yapabilmek için gereken koşulların ve detayların, Meclis'in onaylamasıyla birlikte netleştirilmesi bekleniyor.

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