Sektörün en önemli ismi 'Et fiyatlarına rekor zam geliyor' dedi tarih verdi: Bunlar daha iyi günlerimiz

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Et ve Süt Kurumu dün et fiyatlarına yüzde 25 zam yaptığını açıklamıştı.

Bir zam haberi de TÜSEDAD (Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği) Başkanı Sencer Solakoğlu’ndan geldi.

Solakoğlu, yılsonuna kadar et fiyatlarına yüzde 40-50 zam geleceğini açıkladı.

İşte Solakoğlu’nun Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına yaptığı çarpıcı açıklamalar:

“BUGÜNLERİMİZ DAHA İYİ GÜNLERİMİZ”

Türkiye’de fiyat tırmanışı daha yeni yeni başlıyor. Bugünlerimiz daha iyi günlerimiz. Ben size çok buradan ifade edebilirim. Yılsonuna kadar et fiyatlarında %40-50 artışı göreceksiniz. Çünkü Türkiye’de hayvan kalmadı, anaç hayvanlar kesildi. 5 yıl üst üste zararına üretim yaptırıldı. Ve inanır mısınız biz sayım yaptırdık, tek tek her köydeki ahırda sayım yapıldı. Devletin tek güvendiği sisteme göre yüzde 40 hayvan sayısı altındaydı.

“YARIN KASABA GİDİN KIYMAYI YÜZDE 15 FAZLA ÖDEYECEKSİNİZ”

Onların söylediği rakama gelmek için neredeyse yüzde yüz büyümemiz gerekiyor. Ki o bile yetmiyordu. Sadece bu hafta %10-15 zam bir daha geldi. Yarın kasaba gidin. 3 gün önceki kıyma fiyatıyla 3 gün sonraki kıyma arasında en az %10-15 fark var. Bunu tutmaları mümkün değil. Diğer ülkelerde enayi değil. Türkiye et ithalatında dünya fiyatlarını dahi arttırıyor. Çünkü çok mala ihtiyacımız var.”