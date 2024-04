Mehmet Şimşek'in "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir" dediği ortaya çıktı

2016 yılında Suriyelilerin oluşturdukları 24 futbol takımı arasında başlatılan ’Kardeşlik Ligi’ futbol turnuvasında o zamanlar Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Şimşek’in başlama vuruşu ile start almıştı.

Türkiye’nin neredeyse her yeri yabancı uyruklularla doldu taştı. Sokakta kendi vatandaşımızı görmeye hasret kaldık. Her adımda bir başka yabancı uyruklu ile karşı karşıya geliniyor. Suriyelisi, Afganlısı Afrikalısı ve daha bir çoğu, ülkenin her yerine yayılmış durumda.



Özellikle son zamanlarda Ramazan Bayramı tatilinde kameralara yansıyan görüntüler şaşkınlık yarattı. Bayram vatandaşların bir çoğu tatil yapamayıp çalışmak zorunda kalırken, ülkeyi dolduran yabancı uyruklular tatilin tadını doyasıya gezerek çıkardı.

Bakan Şimşek’in ’Kardeşlik Ligi’ adı altında yaptığı açılış konuşmasında kullandığı sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bakan Şimşek konuşmasında, Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, turnuvasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Suriyeli kardeşlerimiz bu toprakların esas bileşenidir. Suriyeli kardeşlerimizin neredeyse 750-800 bini okul çağında eğitime ihtiyaç duyan kardeşlerimizden oluşuyor. Bu kardeşlerimizin gelecek ümitlerinin her zaman güçlü olması lazım. Evet, bugün Ortadoğu’da Suriye’de, yakın coğrafyamızda maalesef büyük acılar var. Ama hiçbir durum ilanihaye devam edemez. Biz hep Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. İşte bugünkü tören de bu noktada oldukça anlamlı. Çünkü gençlerimiz iki ayrı dünyada yaşamasınlar. Suriyeli kardeşlerimiz Gaziantepli kardeşlerimiz birlikte spor yapsın, birlikte eğitim yapsın, birlikte üretim yapsın, birlikte geleceğe baksın. İnşallah biz dünyaya insanlık dersi veriyoruz. İnşallah hep birlikte bu coğrafyasında çok daha huzurlu, çok daha iyi bir geleceği bu gençlerimiz inşa edecek" ifadelerini kullandı.