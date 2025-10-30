Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararıyla kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, kariyerine kardeş ülke Azerbaycan'da devam edebilir. Yıldız golcü, Beşiktaş'tan takım arkadaşıyla yeniden buluşabilir.

CENK TOSUN NEFTÇİ BAKÜ'YE TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nın haberine göre; Cenk Tosun'un yeni takımı Azerbaycan'ın önde gelen kulüplerinden Neftçi olabilir. Haberde 34 yaşındaki santrforun Neftçi'ye transfer olma isteğinde, tanıdık bir ismin etkisi büyük oldu. Cenk Tosun'un, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın Bakü ekibine transfer olmasının ardından Azerbaycan Ligi'nde oynama fikrine sıcak baktığı aktarıldı.

