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Devlet hastanelerinde randevu krizi. Başhekimden dikkat çeken uyarı

Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan randevularla ilgili uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:40
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Devlet hastanelerinde randevu krizi. Başhekim Doç. Dr. Erol Karaaslan'dan dikkat çeken uyarı

Devlet hastanelerinde randevu krizi. Başhekimden dikkat çeken uyarı
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İHA’nın haberine göre, son dönemlerde hastanelere başvuruların mevsimsel olarak arttığını ancak bazı hastaların MHRS üzerinden yoğunluk nedeniyle randevu almakta zorlandıklarını belirten Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, randevu alınamamasına hastalar tarafından önceden alınan ancak gelinmeyen randevuların da neden olduğunu söyledi.

Malatya’da mevsim itibariyle birlikte gribal enfeksiyonlar nedeniyle Battalgazi Devlet Hastanesine başvuruların arttığını belirten Karaaslan, “Bu durumda hastanemizde yoğunluğa neden olmaktadır. Hastalarımız randevusunu alıyor geliyor ve tedavisini gerçekleştiriyor. Ancak randevu alınıp doktora gelmeyen hasta sayısında da artış gözlemleniyor. Bu da sistemi kitlenmesine neden olabiliyor ve diğer hastaların muayene olmasına engel olabiliyor. Buradan vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen almış olduğunuz randevuya uyalım. Gelemeyecek olursanız da lütfen iptal edelim. Böylelikle gerçekten hasta olan ve tedaviye muhtaç olan vatandaşlarımız sağlıklı hizmet alabilsinler” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi’nin 6 ay gibi kısa süre içinde hizmete girdiğini de belirterek, “Doktor kadromuzun yüzde 80’i tamamladı. Hastanemizin hekim kadrosu çok güçlendi. Hastanemiz son 2 ayda hasta grafiğinde de ciddi bir yükselme yaşandı. Acilde hasta sayımız şu anda günlük bin 200’e yaklaştı. Battalgazi Devlet Hastanesi kentteki diğer hastanelerimizin de yükünü ciddi anlamda aldı. Vatandaşlarımıza sağlıkta kolaylık sağlandığını görmek bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

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