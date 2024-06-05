Devlet hastanesinde sağlıkçılara layık görülen menü: 8 tane zeytin, 1 parça peynir

Baskı, şiddet ve mobbing iddialarıyla gündeme gelen İzmir Bayındır Devlet Hastanesi’nde, sağlık çalışanlarına verilen kahvaltı menüsü gündem oldu. Söz konusu hastanede sağlık çalışanlarına kahvaltı için; 8 tane zeytin, 1 parça peynir ve vişne reçeli verildiği görülürken, sağlıkçıların ekmek hakkı ise 2 adet olacak şekilde sınırlandırılmış.

Ayrıca, yemekhanede yazılan uyarı notunda kişi başı birer ayran, cacık, salata, su ve kişi başı da 2 ekmek alınması gerektiği görüldü.

“BU KAHVALTIYI VERSENİZ NE OLUR?”

Sağlık çalışanlarına verilen yemeğe tepki gösteren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nöbette olan personel bu kahvaltı menüsüyle karnını nasıl doyurabilir? Bu kahvaltıyı verseniz ne olur? Vermeseniz ne olur? Bu yemek menülerinin bir ölçüsü tartısı yok mudur?” tepkisini gösterdi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan birçok hastanede bu ve buna benzer sıkıntıların olduğunu belirten Doğruyol, “Yemeklerin kalitesiz olması, hijyenik olmaması, doyurucu olmaması, bazı hastanelerin yemeğinin bir başka hastanede yapılarak taşımalı sistemle bir diğer hastaneye götürülmesi ile bulamaça dönen yemekler. Yemeklerin içinden çıkan kıl, tüy, böcek vb. yabancı maddeler. Ve doktorun, hemşirenin, teknisyenin yani kısaca sağlık çalışanlarıma hitaben ilkokul çocuklarına hitap eder gibi, ekmeğin bile adedinin yazıldığı fazla alamazsınız yazısı.” ifadelerini kullandı.

“Ne diyelim? Ne söyleyelim bilemiyoruz. Boşuna liyakat, liyakat diye bağırmıyoruz. Sayın bakanım; yemek ihalelerini alan şirketleri karşınıza alıp, yemek hizmetlerinin tekrardan kamu eliyle hastanelerde yapılmasının acilen sağlanması gerekmektedir.” ifadelerini kullanan Doğruyol, sağlık çalışanlarının sağlıksız, hijyenik ve doyurucu olmayan yemek yemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.