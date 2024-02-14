Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat

Gizligider, "Anne-baba mirası olan tarla, toprak, bağ var ama miras hukuku nedeniyle bunları işleyemiyoruz. Öncelikle o toprağın en yakın yerleşim yerinden başlayarak hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralamayı planlıyoruz," dedi.