Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat

Anne ve babadan kalan miras konusunda bir duyuru yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir boş duran tarım arazilerinin değerlendirilmesi için yeni bir program başlatıyor.
Antalya'da gerçekleşen Tarım Zirvesi'nde konuşan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras yoluyla elde edilen ancak 2 yıldan uzun süredir ekilmeyen tarla, toprak ve bağların dijital kiralama yöntemiyle kiralanacağını açıkladı.
Bakanlık, ülkedeki milyonlarca dönüm arazinin boş kalmamasını ve tarım potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını hedefliyor.
Gizligider, "Anne-baba mirası olan tarla, toprak, bağ var ama miras hukuku nedeniyle bunları işleyemiyoruz. Öncelikle o toprağın en yakın yerleşim yerinden başlayarak hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralamayı planlıyoruz," dedi.
Kiralama işlemleri dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilecek ve ilk aşamada en yakın yerleşim yerinden başlayarak tarla, bağ ve bahçeler tek tek tespit edilecek.
Bu sayede atıl arazi sorunu çözüme kavuşacak ve toprak sahiplerine ek gelir kapısı sağlanacak.
Uzmanlar, bu uygulamanın tarım sektörünü güçlendireceği ve yerel ekonomilere canlılık getireceği konusunda hemfikir.
Bu adımla birlikte ülke kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılacak ve vatandaşlar da bundan faydalanacak.
Tarla, bağ ve bahçelerin kiralanması için hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemi uygulanacak ve bu alanlar üretime kazandırılacak.
Elde edilen gelirler ilgili kişilerin banka hesaplarına aktarılacak ve bireyler ek gelir elde etme imkanı bulacaklar.