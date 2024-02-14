Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat

Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat
Kaynak: Haber Merkezi Merve Elçi
Tarım ve Orman Bakanlığı, miras yoluyla elde edilen ancak 2 yıldan fazla ekilmeyen tarla, toprak ve bağları dijital kiralama yöntemiyle kiralamayı planlıyor. İşte detayları...
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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 1

Anne ve babadan kalan miras konusunda bir duyuru yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir boş duran tarım arazilerinin değerlendirilmesi için yeni bir program başlatıyor.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 2

Antalya'da gerçekleşen Tarım Zirvesi'nde konuşan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras yoluyla elde edilen ancak 2 yıldan uzun süredir ekilmeyen tarla, toprak ve bağların dijital kiralama yöntemiyle kiralanacağını açıkladı.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 3

Bakanlık, ülkedeki milyonlarca dönüm arazinin boş kalmamasını ve tarım potansiyelinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını hedefliyor.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 4

Gizligider, "Anne-baba mirası olan tarla, toprak, bağ var ama miras hukuku nedeniyle bunları işleyemiyoruz. Öncelikle o toprağın en yakın yerleşim yerinden başlayarak hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemiyle kiralamayı planlıyoruz," dedi.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 5

Kiralama işlemleri dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilecek ve ilk aşamada en yakın yerleşim yerinden başlayarak tarla, bağ ve bahçeler tek tek tespit edilecek.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 6

Bu sayede atıl arazi sorunu çözüme kavuşacak ve toprak sahiplerine ek gelir kapısı sağlanacak.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 7

Uzmanlar, bu uygulamanın tarım sektörünü güçlendireceği ve yerel ekonomilere canlılık getireceği konusunda hemfikir.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 8

Bu adımla birlikte ülke kaynakları daha etkin bir şekilde kullanılacak ve vatandaşlar da bundan faydalanacak.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 9

Tarla, bağ ve bahçelerin kiralanması için hane hane büyüyerek dijital kiralama yöntemi uygulanacak ve bu alanlar üretime kazandırılacak.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 10

Elde edilen gelirler ilgili kişilerin banka hesaplarına aktarılacak ve bireyler ek gelir elde etme imkanı bulacaklar.

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Devlet mirasçıları maaşa bağlayacak. Tapu sahipleri dikkat 11
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