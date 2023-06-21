Devlet, yetişmiş müfettişini özel sektöre kaptırıyor

Fakat özlük haklarında uzun zamandır bir iyileşme olmadığı için mesleğe emek vermiş vergi müfettişleri özel sektöre yöneliyor.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) yaptığı açıklamada "Denetim personelinin mesleğe kazandırılmasının çok uzun sürdüğü ve büyük masraflara yol açtığı göz önüne alındığında nitelikli insan kaynağının kaybolmasının devletimize vereceği zararlar daha iyi kavranmalıdır” ifadelerini kullandı.

Vergi müfettişlerinin çok zor bir eğitimin ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atanmanın ardından geldiğini belirten VMD, müfettişlerin hazineye zarar veren vergi kaçakçılarıyla mücadele ettiğini de dile getirdi.

“YILLIK MİLYARLARCA LİRAYI DEVLETE KAZANDIRIYORLAR”

“Devletimizin en önemli gelir kaynağı olan ve ekonomimize beyan edilmemiş yıllık yüz milyarlarca liralık matrah farklarını belirleyip hem vergi hem de vergi cezaları raporları hazırlayarak görevimizi hakkıyla yerine getirmekteyiz” diye açıklama yapan VMD, son beş yılda, yıllık ortalama 15-20 milyar lira vergi, 35-40 milyar lira vergi cezası tahsilatı yapıldığını hatırlattı. Açıklamada ayrıca geçen yıl tahsil edilen vergi ve ceza miktarının 75 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında oluşturulan araştırma komisyonlarının başkanlığını da vergi müfettişlerinin yaptığını anımsatan VMD’nin açıklamasında, “Yaptığımız incelemeler neticesinde yazdığımız raporlar sayesinde FETÖ Terör Örgütünün mali yapısı çökertilerek mal varlıklarının hazinemize aktarılması sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

ÖZLÜK HAKLARI SORUNU

Buna rağmen vergi müfettişleri özlük hakları konusunda uzun zamandır sorunlar yaşıyor.

Bunlardan birinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda birinci derece kadroya atanma imkanı sağlayan düzenlemenin, “Tasarruf genelgesi” öne sürülerek vergi müfettişlerine uygulanmamasını gösteren VMD, düşük ücret alan denetim elemanları arasında moral ve motivasyon kaybı olduğu, yetişmiş insan kaynağının özel sektöre geçtiği ya da ek gelir getirici görevlere yönelmelerine neden olduğu uyarısında bulundu.

"Denetim elemanlarının meslekte yetiştirilmelerinin uzun yıllar sürdüğü ve büyük maliyetlere neden olduğu dikkate alındığında yetişmiş insan kaynağının kaybedilmesinin devletimize vereceği zararlar çok daha iyi anlaşılacaktır” denilen açıklamada sorunların çözülmesi için şu taleplerde bulunuldu:

“375 sayılı KHK’ya ekli 3 sayılı cetvelin yeniden düzenlenerek her derecede görev yapanlar için ücret ve tazminat göstergeleri ayrı ayrı 20 biner memur maaş katsayısı rakamı kadar arttırılmalı veya hali hazırda uygulanan ücret ve tazminat rakamları denetim elemanlarına yüzde 50 ve üzeri bir oranda artırılarak uygulanmalı.”

“Denetim elemanlarına, Adalet Müfettişlerine verilen ek tazminat tutarı kadar 30 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda denetim tazminatı verilmeli.”

“Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılarak denetim elemanlarının ek gösterge rakamlarının ve makam tazminatlarının temsil ettikleri makamlar, hiyerarşik konumları, sorumluluk düzeyleri, yürütmüş oldukları görevin önemi ve kadro unvanı, derecesi gibi kriterler esas alınarak asgari 6 bin 400 olacak şekilde yeniden belirlenmeli.”

“Kamu denetim elemanlarının tamamını içerecek şekilde Denetim Hizmetleri Sınıfı oluşturulmalı.”

“Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi gereğince yapılan atama işlemlerinin denetim elemanları için uygulanmasına engel olan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, denetim elemanlarını da kapsayacak şekilde güncellenmeli.”

“Yeterli lojman olmayan illerde TOKİ marifetiyle lojman yaptırılarak, denetim elemanlarına tahsis edilmeli, lojman verilmemesi durumunda rayiç bedel üzerinden kira desteği verilmeli.”