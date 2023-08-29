Devlet yine Galatasaray'a çalıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş yaya kaldı

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni sezon öncesi pek çok sponsorluk anlaşması imzalayan Galatasaray’a bir sponsorluk da devletten geldi.

Fotospor'da yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin hava yolları Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray'ın Avrupa kupaları maçları için omuz sponsoru oldu. THY, sarı-kırmızılılara 2.5 milyon dolar ödeme yapacak.

Anlaşmada ayrıca uçuşlarda %80 indirim ve garanti ücret gibi detaylar olacak.

THY aynı anlaşmayı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a ise ancak gruplara kalmaları halinde yapacak.