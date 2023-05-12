Devletin valisi böyle yalan söyler mi? 'Eskiden 12 yaşına kadar Kelime-i Şehadet öğretmek yasaktı'

Muş'ta Kur'an-ı Kerim'e geçen 4-6 yaş çocuklar için düzenlenen sertifika töreni düzenlendi.



Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz seçimler öncesi skandal açıklamalara imza attı. Burada vatandaşları oy konusunda yönlendirici açıklamalar yapan devletin valisi, sanki Türkiye’de AKP öncesi İslam dini yaşanmıyormuş gibi konuştu.



"NEREDEN NEREYE GELDİK?"

İHA’da yer alan habere göre, Karasu Kaymakamı olduğu yıllarda bir salon yaptıklarını belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:



"Müftülüğün programı var. Hayırlı bir programla salon açılsın istedik. Ardından başladı tezvirat. 28 Şubat dönemi ve yansımaları var. Bakın oradan buraya geldik. Hep birlikte mücadele ederek geldik. Benim diyeceğim tek şey şu; Bunlar öyle kolay elde edilmedi. Bakın bu çocuklar Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ne zaman öğreniyorlar? 4-6 yaş arasında, 12 yaşa kadar kelime-i şehadeti öğretmek yasaktı. Nereden nereye geldik? Bu kazanımlar kolay elde edilmedi. Kolay da kaybedilmesin. Dinimize de maneviyatımıza da sahip çıkalım. Ben bu duygu ve düşüncelerle kıymetli yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Allah onları Kur'an ahlakıyla yaşamaya gark etsin. Ebedi hayatları da bu dünyadaki o temiz ahlakları ve imanları sayesinde cennette olsun. Bu memleketin ayağına taş değmesin."

TÜRKİYE’Yİ “İSLAMIN SON KALESİ” OLARAK NİTELENDİRDİ

Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine bağlı insanlar yetişirse başına hiçbir şey gelmeyeceğini iddia eden Gündüzöz şöyle devam etti:



"Bu memleketin düşmanı da çoktur, dostu da çoktur. Yüce dağların başından sis pus eksik olmaz. Bu memleketi de başından musibetler, dertler çeşitli menfi organizasyonlar hiçbir zaman eksik olmayacak. Biz eğer bir muz cumhuriyeti olsaydık çok daha rahat olurduk. Ama bulunduğumuz coğrafya, tarihimiz ve tarihin bize yüklediği misyon nedeniyle çok önemli bir memleketiz. Bu memleket İslam'ın son kalesidir. Bu memleketin ayağına taş değdiği zaman İslam coğrafyasında insanların huzuru kaçar. Dolayısıyla bizim dik durmamız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz, her şeyin ötesindedir. Sadece kendimiz için değil, tüm Müslümanlar için hatta tüm insanlık için biz birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daima muhafaza etmeliyiz."



