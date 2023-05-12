Erdoğan’a göre HÜDA PAR’ın Hizbullah ile alakası yokmuş

Erdoğan, HÜDA PAR için “Geçmişte terör örgütü ile anılması olayı tamamen HDP’nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklanmaktadır. HÜDA PAR‘ın geçmişteki terör örgütü ile ilgisi alakası yok” dedi.

Erdoğan’a göre HÜDA PAR’ın Hizbullah ile alakası yokmuş

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerin sorularını yanıtladı.

Bir genç Erdoğan’a, “HÜDA-PAR geçmişinde bir terör örgütüyle anılıyor. AKP – HÜDA PAR işbirliği hakkında düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltince Erdoğan, “HÜDA PAR’ın geçmişte terör örgütü ile anılması olayı tamamen HDP’nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklanmaktadır. HÜDA PAR’ın geçmişteki terör örgütü ile ilgisi alakası yoktur.” dedi.

“HÜDA PAR’IN GEÇMİŞTEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLGİSİ ALAKASI YOK”

Erdoğan, HÜDA Par için kurduğu cümlelerin tamamı şöyle, “Geçmişte terör örgütü ile anılması olayı tamamen HDP’nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklanmaktadır. HÜDA PAR’ın geçmişteki terör örgütü ile ilgisi alakası yok. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olsa, bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı” ifadelerini kullandı.

“KÜRT VATANDAŞLARIN SİYASALLAŞMASI NOKTASINDA BERABER YÜRÜMEK İSTEDİK”

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“HÜDA PAR’ı özelikle Kürt vatandaşlarımızın siyasallaşması noktasında beraber bu yolda yürüyelim istedik ve onların hem yerli hem milli bunun yanında da bir vatanseverlik noktasında HDP ile mukayese edilmeyecek bir konumu var. HÜDA PAR, bir siyasallaşmanın gayreti içerisinde olan bir siyasi partidir. Ve şu anda zaten bu seçimlere onlar kendi adaylarıyla girmek suretiyle bir adım atmışlardır. O da parlamentoya bir girme imkanını yakalamak ve parlamentoda da artık düşüncelerini, sesini daha ideal bir şekilde çıkarmaktır. Söylemleri, onlara yapılan yakıştırmaları kabul etmemiz mümkün değil”

i.jpg

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
3 gün yaz sonrası kış. Meteoroloji 13 ili sarı kodla uyardı Güncel
3 gün yaz sonrası kış. Meteoroloji 13 ili sarı kodla uyardı
ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya yardım etmekle suçluyor Dünya
ABD, Güney Afrika'yı Rusya'ya yardım etmekle suçluyor
Fenerbahçe ve Manu'yu eleyen Sevilla son dakika şoku yaşadı. Tansu Sarı yazdı Spor
Fenerbahçe ve Manu'yu eleyen Sevilla son dakika şoku yaşadı. Tansu Sarı yazdı
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na övgüler yağdırdı. Ameliyat olmuştu Magazin
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na övgüler yağdırdı. Ameliyat olmuştu
Başsavcılıktan dezenformasyon oluşturan hesaplara soruşturma Teknoloji - Otomotiv
Başsavcılıktan dezenformasyon oluşturan hesaplara soruşturma
Rüyada ilkbahar görmek neye işaret? Rüyada ilkbahar görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada ilkbahar görmek neye işaret? Rüyada ilkbahar görmek ne demek?
Çin savaş gemileri Japonya'nın etrafını sardı. Uzakdoğu'da gerilim yükseliyor Dünya
Çin savaş gemileri Japonya'nın etrafını sardı. Uzakdoğu'da gerilim yükseliyor