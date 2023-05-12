Erdoğan’a göre HÜDA PAR’ın Hizbullah ile alakası yokmuş

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerin sorularını yanıtladı.

Bir genç Erdoğan’a, “HÜDA-PAR geçmişinde bir terör örgütüyle anılıyor. AKP – HÜDA PAR işbirliği hakkında düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltince Erdoğan, “HÜDA PAR’ın geçmişte terör örgütü ile anılması olayı tamamen HDP’nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklanmaktadır. HÜDA PAR’ın geçmişteki terör örgütü ile ilgisi alakası yoktur.” dedi.

“HÜDA PAR’IN GEÇMİŞTEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLGİSİ ALAKASI YOK”

Erdoğan, HÜDA Par için kurduğu cümlelerin tamamı şöyle, “Geçmişte terör örgütü ile anılması olayı tamamen HDP’nin kendisine bir çıkış yolu aramasından kaynaklanmaktadır. HÜDA PAR’ın geçmişteki terör örgütü ile ilgisi alakası yok. Kaldı ki böyle bir durum söz konusu olsa, bizim de beraber yürümemiz söz konusu olmazdı” ifadelerini kullandı.

“KÜRT VATANDAŞLARIN SİYASALLAŞMASI NOKTASINDA BERABER YÜRÜMEK İSTEDİK”

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“HÜDA PAR’ı özelikle Kürt vatandaşlarımızın siyasallaşması noktasında beraber bu yolda yürüyelim istedik ve onların hem yerli hem milli bunun yanında da bir vatanseverlik noktasında HDP ile mukayese edilmeyecek bir konumu var. HÜDA PAR, bir siyasallaşmanın gayreti içerisinde olan bir siyasi partidir. Ve şu anda zaten bu seçimlere onlar kendi adaylarıyla girmek suretiyle bir adım atmışlardır. O da parlamentoya bir girme imkanını yakalamak ve parlamentoda da artık düşüncelerini, sesini daha ideal bir şekilde çıkarmaktır. Söylemleri, onlara yapılan yakıştırmaları kabul etmemiz mümkün değil”